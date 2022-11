Serão, ao todo, 503 vagas para contratação imediata - Divulgação

Publicado 25/11/2022 14:27

Petrópolis - Após muita expectativa, a Prefeitura de Petrópolis anunciou a realização do processo seletivo para a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (COMDEP), um dos concursos mais esperados no município. O edital para validação do certame foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (24). As inscrições estarão abertas a partir do dia 28 de novembro de 2022, e seguem até o dia 8 de janeiro de 2023.

Todas as informações sobre o processo seletivo estarão disponíveis para consulta na página da organizadora do processo seletivo, Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação (INQC), que pode ser acessada através do site www.inqc.org.br

Serão, ao todo, 503 vagas para contratação imediata, e existe previsão de cadastro reserva para mais de duas mil vagas. Os salários variam entre R$ 1.306,35 e R$ 8.686,87, mais benefícios. O processo seletivo terá vagas disponíveis para nível fundamental incompleto, fundamental, médio e superior.

A taxa de participação é de R$35 para nível fundamental incompleto, R$45 para nível fundamental, R$75 para nível médio, e R$95 para nível superior. Os pedidos de isenção poderão ser feitos das 12h do dia 24 de novembro de 2022 até as 23h59 do dia 27 de novembro de 2022.

“ Fizemos um levantamento sobre as necessidades de ampliação da capacidade operacional da Comdep e de reposição de pessoal. Será uma grande oportunidade para reforçarmos nosso quadro de funcionários. A Companhia tem reorganizado com muita dificuldade sua mão de obra para atender a grande demanda do município”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Entre os cargos previstos para a Companhia, estão: ajudante de obras, ajudante de oficina, auxiliar de serviços gerais, borracheiro, coletor de resíduos sólidos, gari, auxiliar de serviço de atendimento ao cidadão, bombeiro hidráulico, carpinteiro, jardineiro, lanterneiro, mecânico de autos, motorista, operador de máquinas, pedreiro, pintor de autos, pintor de obras, vigia, assistente administrativo, assistente financeiro, assistente de recursos humanos, eletricista, eletricista de autos, técnico de enfermagem do trabalho, técnico de segurança do trabalho, técnico de informática, advogado, assistente social, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro sanitarista, médico do trabalho e psicólogo.

A seleção será realizada em três etapas: Prova Objetiva (todos os cargos); Prova Prática (Auxiliar de Serviços Gerais, Coletor de Resíduos Sólidos, Gari, Motorista e Operador de Máquinas Pesadas) e Processo Admissional (comprovação de requisitos, exame médico e contratação).