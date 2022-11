objetivo foi orientar moradores sobre as rotas de fuga que foram sinalizadas através do mapeamento participativo - Divulgação

Publicado 28/11/2022 08:59

Petrópolis - A equipe da Defesa Civil realizou no último sábado (26) um roteiro, que apresentou aos moradores da Estrada do Gentio e Benfica, do Simulado de Evacuação de Comunidade. O objetivo foi orientar os moradores sobre as rotas de fuga que foram sinalizadas através do mapeamento participativo - ou seja, com a participação da própria comunidade local.

“Ninguém melhor do que os próprios moradores da comunidade para mapear a região e construírem, junto com o governo, as políticas públicas necessárias para sirva nossa cidade seja cada vez mais resiliente. Nossa prioridade é fazer de Petrópolis uma cidade mais segura e estimular as noções de prevenção e proteção”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

A líder do Núcleo Comunitário de Defesa Civil (Nudec) do Vale do Cuiabá, Cristina Rosário, tambem destacou o papel que a comunidade tem neste processo. “É um prazer muito grande saber que minha comunidade abraça a ideia de trabalhar em conjunto para um bem maior, que é salvar vidas. Fico muito feliz em fazer parte de tudo isso. A ação de hoje é muito importante para fortalecer o papel da comunidade quando for preciso auxiliar uns aos outros para salvar vidas." , disse Cristina Rosário.

Durante o simulado, os moradores da região da Estrada do Gentio, com o apoio do Nudec Vale do Cuiabá e adjacências percorreram o trecho Estrada do Gentio, Travessa Oscar Ferreira de Mello e Estrada Philúvio Cerqueira Rodrigues, a fim de testar a rota de fuga designada para a Escola Municipal Paula Buarque que é o ponto de apoio local.

"Esta é uma ação de suma importância não só para os Núcleos de Defesa Comunitários, mas também para a equipe da Defesa Civil como um todo. Realizar um simulado de evacuação de comunidade, que contém ações e planejamento desenvolvimentos pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil, ações que integram o Plano de Contingência para as chuvas de verão 2022/2023, e ter o apoio da comunidade, é ter a certeza de que estamos trabalhando em prol de uma cidade cada vez mais resiliente., disse o Secretário de Proteção e Defesa Civil, Gil Kempers.