montagem teatral faz parte do projeto que atende pelo mesmo nome, "Piuí Piuí, o Circo Vem Aí" - Divulgação

montagem teatral faz parte do projeto que atende pelo mesmo nome, "Piuí Piuí, o Circo Vem Aí"Divulgação

Publicado 28/11/2022 08:42

Petrópolis - Na próxima quinta-feira (1º) o mundo circense vai tomar conta do Centro de Cultura Raul de Leoni, em Petrópolis. O grupo petropolitano Gran Circo Teatro Popular apresenta o espetáculo “Piuí Piuí, o Circo Vem Aí”, que vai ser atração gratuita durante a tarde, às 14h.

O público de todas as idades vai ter a oportunidade de vivenciar um pouco da magia do circo, com os atores Nathan Cardoso, Simone Gonçalves e Felipe Marques. O projeto é contemplado pelo Edital Retomada Cultural 2, com incentivo da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.



Com o texto de Nathan Cardoso, o espetáculo conta a história dos palhaços Lambança, Faísca e Fofura, que com a pandemia, perderam o trabalho após o fechamento do circo e com isso, temem não ter como sobreviver de suas profissões. No entanto, os palhaços percebem que enquanto houver uma criança no mundo, eles terão trabalho e ainda, entendem que sempre haverá espaço para a mágica do circo no coração de um adulto.



A montagem teatral faz parte do projeto que atende pelo mesmo nome, “Piuí Piuí, o Circo Vem Aí”, que tem a coordenação de Nathan Cardoso. O artista carrega a tradição circense que vem de família. Nathan é filho de Oseas Cardoso, o famoso palhaço Lambança.



“Meu pai foi proprietário de um circo por mais de 40 anos. Eu cresci neste universo, onde aprendi todas as artes do circo, a principal delas, ser palhaço. Com esse projeto, pretendemos manter viva a magia do circo, que sempre encanta crianças e faz os adultos voltarem à infância”, ressaltou Nathan.



Ao fim da apresentação, será realizada uma oficina circense com Nathan Cardoso. “Esse vai ser um momento em que o público terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o mundo do circo. É um momento que além de diversão, vamos levar mais informações sobre essa tradicional arte, com o intuito de mantê-la cada vez mais viva na vida e memória das pessoas”, destacou Simone Gonçalves, atriz e produtora executiva do projeto.