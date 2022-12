Vereador Yuri durante Audiência Pública - Foto: Bruno Spada

Vereador Yuri durante Audiência PúblicaFoto: Bruno Spada

Publicado 02/12/2022 07:02

A Comissão Externa da Câmara dos Deputados destinada a acompanhar a tragédia em Petrópolis, realizou, nesta quarta-feira, audiência pública para discutir as obras de reconstrução e prevenção em Petrópolis e as responsabilidades do Governo Federal neste processo. Além de pressionar pela liberação de verbas para projetos paralisados, o encontro teve o objetivo de ouvir das vítimas das tragédias, lideranças comunitárias e parlamentares locais as principais demandas e urgências que não avançaram ao longo do ano.

Autor do pedido pela Audiência Pública na Câmara Federal, Yuri fez um balanço da atual situação da cidade, tanto no âmbito do acolhimento às vítimas quanto das obras pendentes, destacando a necessidade da liberação de recursos federais para mais de 30 projetos de reconstrução.

“Existem questões em nível federal que precisam avançar. A primeira e mais urgente é a liberação dos recursos pendentes e a revisão dos projetos indeferidos ou que estão em reavaliação, para que a gente possa ter ao menos os R$ 34 milhões, que já é muito menos do que foi prometido, aplicados nos planos de trabalho apresentados, e que garante obras em ao menos 40 localidades”, disse Yuri

O vereador pediu também apoio com emendas parlamentares, que poderiam ser utilizadas em prevenção, como a instalação de sistema de sirenes e alarmes, além de investimento em urbanização e infraestrutura e macro e microdrenagem, combatendo alagamentos como os recorrentes no centro da cidade.

A Deputada Federal Taliria Petrone, que presidiu a audiência ao lado de Yuri, garantiu que os encaminhamentos serão levados para a equipe de transição do presidente Lula, eleito em outubro, em especial ao grupo técnico que vai encampar a recriação do Ministério das Cidades, além de seguir pressionando pelas ações mais imediatas, como a liberação de verbas.

Ao fim do encontro, Yuri reiterou a necessidade de uma nova política habitacional, e, emocionado, fez um apelo aos demais parlamentares presentes:

"É nossa obrigação enquanto homens e mulheres de função pública não desistir de, em nome de quem perdemos na tragédia, mudar a política habitacional e garantir o investimento necessário em defesa civil. É o mínimo que podemos fazer para honrar nossos mandatos e garantir que as pessoas possam viver com dignidade”.

Além de lideranças comunitárias da cidade e vítimas das tragédias, também participaram da audiência o vice-prefeito Paulo Mustrangi, os vereadores Léo França e Gil Magno e representantes do Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH) e da Defesa Civil de Petrópolis. Os Deputados Federais Glauber Braga (PSOL), Marcelo Freixo (PSB). Sóstenes Cavalcante (PL) e Paulo Ganime (Novo) também estiveram presentes.