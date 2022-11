Poda de árvores na Praça Dom Pedro - Divulgação

Poda de árvores na Praça Dom PedroDivulgação

Publicado 29/11/2022 08:49

Petrópolis - Responsável pelo manejo arbóreo do município, a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) segue realizando as operações de podas e supressões de árvores como trabalho preventivo. Na manhã deste domingo (27), a ação aconteceu na Praça Dom Pedro, onde após avaliação técnica, elaborada previamente pela Secretaria de Meio Ambiente, foi identificado estado fitossanitário ruim de alguns dos indivíduos arbóreos que compõem a praça, com ataques de brocas, cupins e estranguladora, além do risco de queda.

“Levamos em consideração as condições das árvores que podem gerar acidentes nas áreas onde há grande circulação de pessoas e veículos. Nosso objetivo é eliminar o cenário de risco. Por meio do georreferenciamento estamos mapeando de forma mais eficiente nossa área verde, como a localização, situação física, idade e outros dados que vem se tornando imprescindíveis para melhorar a eficiência da administração pública no manejo da floresta urbana. Com isso, vamos diminuir as situações de conflito das árvores com elementos urbanos, e evitar a erradicação”, destacou o Prefeito Rubens Bomtempo.

Moradora no prédio ao lado da Praça Dom Pedro, a aposentada Mariza Alves, de 68 anos, conta que o estado das árvores era motivo de preocupação. "Além das ervas de passarinho, as árvores estão cheias de bromélias. Essa poda era mais do que necessária tanto para a saúde das árvores, quanto para a segurança das pessoas que passam por ali. Moro em um andar que fica bem acima da praça e da minha janela dava para ver a situação. Foram muitos anos sem essa limpeza e só quem mora aqui tem noção dos riscos que todos estavam correndo. Alguns galhos chegaram a cair e, por sorte, não feriram ninguém. Mas poderíamos ter uma tragédia. Agradecemos a Prefeitura pelo trabalho", disse a aposentada.

O taxista José Neumann, que faz ponto na Praça Dom Pedro, também ficou satisfeito com o trabalho realizado pela Comdep. "O risco de queda dos galhos nos carros era grande, principalmente nos dias que o vento estava um pouco mais intenso. Ficávamos muito preocupados e com medo", contou.

Nos últimos dois meses, 12 localidades receberam o serviço preventivo da Companhia: Centro, Meio da Serra, Araras, Quissamã, Castelânea, Carangola, Sargento Boening, Secretario, Nogueira, Itaipava, Alto da Serra e Av. Barão do Rio Branco.

As equipes priorizam os locais onde os galhos estão em conflito com fachadas, com a iluminação pública, sinalização, ou com risco de queda. Quando as árvores estão afetando a rede elétrica, a Comdep atua com o apoio da Enel. As intervenções também ocorrem quando é identificado qualquer problema relacionado a pragas.

O presidente da Comdep ressaltou a grande demanda de serviços reprimidos no município. “Identificamos que a cidade não recebe o serviço de poda corretiva e preventiva corretamente há muito tempo. Também mantemos um esquema de atendimento para eventuais emergências, tanto na desobstrução quanto na remoção de árvores”, explicou Cedenyr Vieira.

Nos locais com grande movimentação, as equipes realizam as intervenções nos finais de semana, com o objetivo de minimizar o impacto na mobilidade urbana.