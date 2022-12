Com o Concilia Petrópolis o contribuinte poderá quitar suas dívidas com o município - Divulgação

Publicado 01/12/2022 23:25

Petrópolis - As duas primeiras semanas do Concilia Petrópolis tiveram um resultado acima das expectativas. Neste início do programa, a Prefeitura de Petrópolis já negociou quase R$ 4 milhões. São valores que pessoas físicas e jurídicas deviam ao município, mas que agora foram negociados, parcelados, com boletos emitidos, e que entrarão nos cofres da Prefeitura ao longo dos próximos meses (a depender da quantidade de parcelas escolhida pelo contribuinte).

“O Concilia é um programa da Prefeitura que beneficia os dois lados dessa relação. De um lado, os contribuintes, que têm a oportunidade de ficar em dia com o município, quitando suas dívidas em condições favoráveis de parcelamento. De outro, a Prefeitura, que arrecadará recursos que serão importantes para as obras que queremos realizar na cidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Até o dia 20 de dezembro, de segunda-feira a sábado, no Centro (na sede da Prefeitura) e em Itaipava (na entrada do Parque), o contribuinte poderá quitar suas dívidas com o município. Dívidas de IPTU, ISS, ITBI e outros impostos e taxas municipais. Dependendo do número de parcelas, os descontos de juros e multas podem chegar até a 100% (no caso do pagamento em cota única).

“Parte dos contribuintes está aproveitando para quitar suas dívidas em cota única, já que, nesse caso, a isenção de juros e multas é de 100%. Nessas 2 semanas, já foram pagos à Prefeitura cerca de R$ 632 mil. Nos próximos dias, a tendência é que esse valor aumente bastante, já que a data de vencimento do boleto é para 10 dias depois do parcelamento feito no Concilia Petrópolis”, disse o secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuléa.

Ao todo, nessas 2 primeiras semanas, 839 contribuintes que foram ao Concilia Petrópolis concretizaram a negociação e saíram já com as parcelas definidas, boletos e prazos para pagamento.

Serviço:

Quando

• Até o dia 20/12

Horários

• De segunda a sexta-feira, das 12h às 19h

• Aos sábados, das 8h30 às 13h

Onde

• Centro: Casa dos Conselhos Municipais Augusto Ângelo Zanatta (Avenida Koeler, 260, na sede da Prefeitura)

• Itaipava: Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes (na entrada do parque, na Subsecretaria de Fazenda)