Organização do campeonato é da Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com a LPD - Fotos: Raphael Martins

Publicado 02/12/2022 07:07

Petrópolis - As categorias Sub-11 e Sub-13 do Futebol de Campo conhecerão neste domingo (4) os seus campeões municipais em Petrópolis, no ano de 2022. O segundo jogo da final em ambas as categorias acontecerá envolvendo muita emoção. O EC Corrêas busca o título nas duas categorias. No “onze” a equipe enfrenta o EC Cascatinha e no “treze” joga contra o Serrano FC.

O primeiro grito de campeão sairá no Sub-11. Às 08h30, no Estádio Osório Júnior, o EC Cascatinha recebe o EC Corrêas para o jogo decisivo da categoria. Na primeira partida da final entre as equipes, o Cascatinha venceu por 1 a 0. Portanto, a equipe pode até ser derrotada pelo mesmo placar, que ainda assim, levará o título para casa. Isso porque o Cascatinha liderou a fase classificatória e tem a melhor campanha da competição, conseguindo desta forma, a vantagem do empate no placar agregado da final. O Corrêas precisa ganhar o jogo por pelo menos dois gols de diferença para ser campeão.

O Corrêas confia em seu ataque para reverter o revés na decisão. Isso porque com 31 gols marcados, a equipe tem o melhor ataque da competição. Porém, por outro lado, o Cascatinha tem a melhor defesa do campeonato, com apenas 5 gols sofridos. Davi Vieira e João Guilherme do Corrêas, e Pedro Haider do Cascatinha, dividem a artilharia da competição, com 7 gols marcados cada um.

Já às 10h30, no Estádio Ernane Duarte, o Corrêas recebe o Serrano FC, para o segundo jogo da final do Sub-13. E a missão do Leão da Serra é mais ingrata ainda. Na primeira partida da decisão, o Corrêas ganhou por 2 a 0 e por ter a melhor campanha da competição com a vantagem do empate no placar agregado, a equipe pode ser derrotada por dois gols de diferença. O Serrano, para ser campeão, terá que vencer a partida por pelo menos três gols de diferença.

O Corrêas lidera as estatísticas do campeonato até então. A equipe tem o melhor ataque, com 54 gols marcados, e a melhor defesa, com apenas 2 gols sofridos. Além disso, o artilheiro da competição é do Corrêas. Raphael Lopes Zanetti tem 19 gols no campeonato e lidera a artilharia.

Vale lembrar, que em 2022, a organização do campeonato é da Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com a Liga Petropolitana de Desportos (LPD). As competições em Petrópolis acontecem através do Projeto Agita Futebol. O programa foi contemplado pelo Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial do Esportes do Governo Federal e abrange a compra de materiais esportivos para os clubes, premiação dos campeonatos e os valores da taxa de arbitragem de cada partida das competições.

Sub-15 e Sub-17 terão campeões nos próximos fins de semana

Os campeões nas categorias Sub-15 e Sub-17, por outro lado, só serão conhecidos nos próximos fins de semana. O “dezessete” já teve o primeiro jogo da final da categoria. O confronto entre Corrêas e Serrano terminou empatado em 0 a 0. O segundo jogo da decisão acontecerá no dia 11 de deste mês, no Estádio Atílio Marotti. O Serrano tem a vantagem do empate no placar agregado por ter a melhor campanha na categoria. O Corrêas precisa ganhar o jogo para ser campeão.

Já o “quinze” terá a final entre EC Vera Cruz e EC Corrêas. O primeiro jogo entre as equipes será realizado no Estádio Ernane Duarte no dia 10 de dezembro, e o segundo e decisivo acontecerá em 18 de dezembro, no no Estádio Atílio Marotti. E o Vera Cruz tem a vantagem do empate no placar agregado no enfrentamento. O fato curioso, é que tanto ele, quanto o Corrêas tiveram a mesma campanha na fase classificatória, com quatro vitórias e três empates em sete jogos. A definição do primeiro lugar foi pelo saldo de gols. O Vera Cruz teve o saldo de 20 gols na primeira fase, enquanto o Corrêas de 18.

Mais informações sobre a competição como artilharia, tabela e histórico de enfrentamentos estão disponíveis no site ligapetropolitana.com.br e nas redes sociais da LPD, no Facebook Liga Petropolitana de Desportos e Instagram @ligapetropolitanadedesportos.