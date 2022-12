Criminosos foram presos e material do roubo apreendido - Divulgação/26º BPM

Publicado 03/12/2022 11:51

Petrópolis - Na manhã desta sexta-feira (2) Policiais Militares do 26º BPM receberam informações da Polícia Rodoviária Federal de que os agentes perseguiram um veículo roubado pela Rodovia Washington Luís (BR-040) e que precisariam do apoio do 26º BPM para efetuarem o cerco.

Diversas viaturas do 26º BPM se posicionaram em locais estratégicos a fim de realizarem o cerco e impedirem a fuga dos criminosos. Próximo ao KM-62, ao avistar as viaturas da PMERJ em cerco, o motorista do veículo roubado perdeu o controle e colidiu com um caminhão. Os três homens ainda tentaram se evadir do local, mas foram capturados.

Ao revistar o interior do veículo, foram recuperados os celulares das vítimas e cartões. Também foi apreendido material entorpecente de propriedade dos assaltantes.



Material apreendido:

- 1 veículo Nissan Kicks

- 3 celulares

- 3 cartões de clube

- 3 invólucros plásticos de maconha



A ocorrência foi registrada na 106ª DP, em Itaipava.