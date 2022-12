A obra, entre a calçada e a banca de jornal do conjunto, não tinha licença do município, nem dos órgãos de conservação - Divulgação

Publicado 03/12/2022 12:37

Petrópolis - Um muro que estava sendo construído na entrada do Conjunto Comercial Marchese, na rua do Imperador, no Centro, foi embargado pela Prefeitura de Petrópolis nesta semana. A obra, entre a calçada e a banca de jornal do conjunto, não tinha licença do município, nem dos órgãos de conservação.

Após uma denúncia da obra, fiscais do Departamento de Obras Particulares da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica foram ao local. A equipe solicitou aos responsáveis a licença para a obra. Mas eles não apresentaram.

“É importante que, antes de qualquer obra, os responsáveis busquem as autorizações necessárias. Caso contrário, correm o risco de perder o dinheiro investido naquela obra. Eu uma obra como essa, junto a uma via pública histórica, como é a Rua do Imperador, é preciso autorização da Prefeitura e dos órgãos de conservação”, disse o coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica, Thiago Damaceno.

Agora, a Prefeitura seguirá o rito de embargos de obras particulares. No caso de descumprimento do embargo, multa.

Além disso, os responsáveis terão um prazo para apresentar as licenças devidas. Não apresentando, a Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégia avaliará se intima o proprietário a regularizar a obra (caso a obra seja passível de regularização) ou a demolir o que foi construído irregularmente.