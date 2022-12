Casa do Papai Noel funciona no Palácio de Cristal e vai estar aberta ao público - Divulgação

Casa do Papai Noel funciona no Palácio de Cristal e vai estar aberta ao públicoDivulgação

Publicado 03/12/2022 13:48

Petrópolis - O acendimento da iluminação especial de Natal e a entrega das chaves da cidade ao Papai Noel acontecem neste sábado (3), às 19h, na Praça da Liberdade. A programação faz parte do Natal Imperial, realizado pela Prefeitura, com patrocínio da Claro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LIC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, e com a produção da Dellarte (empresa licitada pela Prefeitura, por meio do IMC).