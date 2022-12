Abertura do Natal Imperial - Divulgação

Publicado 04/12/2022 15:44

Petrópolis - Luzes, música, apresentação, decoração temática e o Papai Noel marcaram o acendimento das luzes na Praça da Liberdade, na noite deste sábado (3). Em clima de Natal, centenas de pessoas acompanharam a contagem regressiva para o acendimento da iluminação especial. Um dos momentos mais esperados da noite foi a chegada do Papai Noel, que recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito Rubens Bomtempo.

Durante a cerimônia, o prefeito agradeceu à todos que contribuíram para a realização do Natal Imperial 2022. "Esse foi um ano muito difícil para nossa cidade. Foi com muita perseverança e união de esforços – governo, sociedade civil e parceiros – que conseguimos construir esse evento tão especial", destacou Bomtempo.

O Natal Imperial é realizado pela Prefeitura, com patrocínio da Claro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LIC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, e com a produção da Dellarte (empresa licitada pela Prefeitura, por meio do IMC).

Para a advogada Patrícia Campos, 58 anos, o clima natalino é muito importante para a população. “Ver a cidade tão bonita e iluminada traz esperança para os moradores. Ainda estamos nos recuperando de tudo que passamos. Ver as pessoas nas ruas, felizes, as crianças encantadas com as decorações, e ver a cidade sendo cuidada, é muito importante para os moradores, contou.

Casa do Papai Noel: sucesso com as crianças e adultos

Após a cerimônia de acendimento das luzes, o Prefeito Rubens Bomtempo, abriu oficialmente um dos maiores atrativos do evento: a Casa do Papai Noel, que este ano está de volta ao Palácio de Cristal.

O “bom velhinho” foi recebido com muita alegria por crianças e adultos, que fizeram uma grande fila para visitar o espaço e fazer um pedido especial.

A recepcionista Amanda Santos acompanhou a filha Mirela, de 6 anos, entregar uma cartinha ao papai Noel. “Ela estava muito ansiosa aguardando a chegada do Papai Noel. Fiquei muito emocionada vendo a alegria dela. Toda a decoração que envolve essa época de Natal mexe com a imaginação das crianças. É muito bonito de se ver. Agora, preciso descobrir qual o foi o pedido dela, que não quis me mostrar a cartinha”, brincou a mãe.

Mais de 190 apresentações

A programação do Natal Imperial começou no dia 30 de novembro e se estende até o dia 08 de janeiro de 2023. São 40 dias de programação com mais de 190 apresentações em 17 espaços, superando 350 artistas envolvidos, incluindo bandas, orquestras, corais e companhias de balé e de teatro.