Promoção faz parte da programação do Natal Imperial, realizado pela prefeitura - Divulgação

Promoção faz parte da programação do Natal Imperial, realizado pela prefeituraDivulgação

Publicado 06/12/2022 16:01

Petrópolis - Já estão abertas as inscrições para os concursos da casa e vitrine mais enfeitadas, promovidos pela Prefeitura de Petrópolis, por meio do Instituto Municipal de Cultura (IMC). O cadastramento deve ser feito por e-mail (concursosculturaispetropolis@gmail.com) até 23h59 do dia 20 de dezembro.

A promoção faz parte da programação do Natal Imperial, realizado pela Prefeitura, com patrocínio da Claro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LIC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, e com a produção da Dellarte (empresa licitada pela Prefeitura, por meio do IMC).



Quem quiser concorrer com a casa mais enfeitada deve enviar por e-mail uma foto da fachada da casa, em formato JPG com no máximo 5Mb, identificada com o nome do candidato; no campo “assunto” do e-mail, escrever “Concurso Casa Mais Enfeitada”; no corpo do e-mail deve conter o nome completo do morador, CPF, endereço e telefones de contato; em anexo junto com a foto, uma cópia do comprovante de residência.



A vencedora ou vencedor ganhará uma diária em suíte dupla padrão standard, com café da manhã incluído, podendo ser em fim de semana ou não, em um dos quatro hotéis da rede Castelo de Itaipava em Petrópolis. São eles: Castelo de Itaipava Hotel, Bomtempo Resort Itaipava, Bomtempo II - Chalés da Mata e Atelier Molinaro Bistrô.



Para o concurso da vitrine mais enfeitada, o participante deve enviar por e-mail uma foto em boa qualidade, com a imagem da vitrine da loja, em formato JPG, com no máximo 5Mb, identificado com o nome do candidato; no campo “assunto” do e-mail, escrever “Concurso Vitrine Mais Enfeitada”; no corpo do e-mail deve conter o nome completo do responsável pela empresa, CPF, CNPJ, endereço e telefones de contato; em anexo junto com a foto, uma cópia do contrato social, ou algum documento que comprove a propriedade/locação do imóvel.



O prêmio será uma diária em apartamento duplo standard com café da manhã, no Hotel Grão Pará; uma diária em apartamento duplo standard com café da manhã, no Hotel Vila Bavária (diárias de domingo a quinta-feira, fora de feriados, datas comemorativas, grandes eventos da cidade e período de alta temporada) e dois “Day Use” em qualquer Hotel da rede Kastel, sem restrição de data (das 8h às 17h, com café da manhã incluso. Não inclui quartos nem alimentação e bebidas, apenas café da manhã).



Os editais dos dois concursos estão publicados no Diário Oficial (D.O) do dia cinco e estão disponíveis no site da Prefeitura. A divulgação dos resultados será no dia 23 de dezembro. Mais informações sobre os concursos e seus regulamentos pelo e-mail concursosculturaispetropolis@gmail.com.