Monitores e camas fowler foram entregues ao HAC pelo prefeito Rubens BomtempoDivulgação

Publicado 07/12/2022 13:09

Petrópolis - Trinta monitores multiparamétricos e dez camas fowler foram entregues ao Hospital Alcides Carneiro (HAC), na manhã desta terça-feira (6), pelo prefeito Rubens Bomtempo. Num investimento de R$ 1 milhão, os equipamentos chegam para substituir aparelhos alugados instalados na unidade. A estimativa é de uma economia de, aproximadamente, R$ 140 mil mensais, o que representa uma média de R$ 1,7 milhões por ano.



“Hoje é um dia importante, onde estamos dando mais um passo na recuperação do nosso hospital. São equipamentos de ponta que vão garantir um atendimento cada vez melhor, mais humano e mais seguro para os nossos pacientes. Porém, também é fundamental agradecermos a cada um dos funcionários da unidade, que trabalham com prazer e se dedicam, de fato, ao hospital. Celebram cada uma das conquistas”, disse o prefeito Rubens Bomtempo. Os equipamentos vão atender aos pacientes internados em UTI de adultos, Unidade Pós-Cirúrgica (UPC) e na sala vermelha do posto de urgência da unidade.



Os novos monitores multiparamétricos permitem uma leitura completa em telas coloridas dos sinais vitais dos pacientes em tempo real, além de contarem com dois parâmetros a mais que os comumente utilizados - a capnografia e a pressão invasiva, fornecendo ainda mais informações para as equipes assistenciais. Estes equipamentos irão compor ainda uma central de monitorização em cada um destes setores, possibilitando o acompanhamento remoto por médicos e enfermeiros mesmo à distância.



Já as novas camas fowler eletrônicas, por sua vez, são leitos equipados com quatro motores que realizam movimentos específicos, oferecendo um maior conforto tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde em diversas situações e procedimentos de urgência. O equipamento conta ainda com cabeceiras, pezeiras, grades, para-choques de proteção e rodízios adequados para o traslado dos pacientes de forma mais segura e estável, alem de um reforço no chassi que aumenta a capacidade de peso suportada, podendo atender pacientes com até 250 quilos.



A previsão, de acordo com o diretor presidente do Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro (Sehac), Ricardo Patuléa, é de que mais 29 monitores do tipo sejam na unidade ainda na próxima semana. “A aquisição de novos equipamentos segue determinação do prefeito Rubens Bomtempo, que é a redução de custos, porém com qualidade no atendimento dos pacientes. Quando chegamos, em dezembro de 2021, encontramos o hospital funcionando com uma série de equipamentos alugados. Fizemos um planejamento para que, ao longo do ano, eles fossem substituídos e estamos conseguindo”, destaca.



O vice-prefeito Paulo Mustrangi, o secretário de Obras, Ronaldo Ramos, o diretor do HAC, João José Cruz de Paula, assim como os coordenadores da UTI e UPC do hospital, médico Luiz Eduardo Fontes e a enfermeira Denise Maria Marques Costa, além de funcionários da unidade também acompanharam a entrega dos equipamentos.



Durante a entrega dos equipamentos, Bomtempo destacou que ainda neste ano, a unidade será contemplada com mais importantes conquistas. “Outras grandes melhorias também estão previstas para acontecer ao longo do próximo ano”, complementa.