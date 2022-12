Drogas apreendidas no bairro Duarte da Silveira - Divulgação/26º BPM

Drogas apreendidas no bairro Duarte da SilveiraDivulgação/26º BPM

Publicado 07/12/2022 13:26

Petrópolis - Policiais do serviço reservado do 26º BPM receberam, na tarde desta terça-feira (6), uma denúncia anônima de que um suspeito havia recebido uma grande quantidade de drogas na residência em que ele pernoitava há alguns dias na rua João Xavier, no bairro Duarte da Silveira.

Os agentes montaram uma pequena operação e foram até a casa, onde o suspeito permitiu a entrada dos agentes na residência. Na cozinha, os policiais arrecadaram todo o material entorpecente, bem como dinheiro e o celular do autor. Ao ser indagado, o homem confessou a finalidade das drogas e seu envolvimento com o tráfico.



Foram apreendidos no total:

- 11.916 cápsulas de cocaína

- 197 invólucros de maconha

- 40 pedras de crack

- 01 celular

- R$ 62,00 em espécie

- 06 munições cal. 635 intactas



A ocorrência foi apresentada na 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava, onde o autor permaneceu preso autuado no art. 33, caput da Lei n° 11.343/2006.