Operação noturna de limpeza de bueiros e bocas de lobo no Centro HistóricoDivulgação

Publicado 07/12/2022 13:14

Petrópolis - Com o objetivo de minimizar o impacto na mobilidade urbana, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Companhia do Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep), iniciou na noite desta segunda-feira (5), uma grande operação noturna de limpeza de bueiros e bocas de lobo no Centro Histórico. A ação faz parte da força-tarefa montada pela Prefeitura para garantir o escoamento e a drenagem das águas pluviais. Durante o primeiro dia de operação, mais de 260 bueiros e bocas de lobos foram limpos pelas equipes da Companhia.

A ação teve inicio na Rua do Imperador e se estendeu pelas ruas: Marechal Deodoro; Aureliano Coutinho; General Osório; Vila Macedo; Paulo Barbosa; Travessa Prudente Aguiar; Dr. Porciúncula; Irmãos D'Angelo; Rua 16 de Março; Monte Caseiros; Praça Oswaldo Cruz; Rua Sete de Abril; Rua Frei Rogério; Rua Roberto Silveira; Praça 14 Bis; Praça da Liberdade; Nelson de Sá Earp; Prof. Pinto Ferreira e Rodoviária.

O trabalho para evitar inundações continua na noite desta terça-feira (06) e madrugada desta quarta-feira (07).

Caminhões vacol, reforço nas equipes e retentores

Entre as medidas tomadas pela Prefeitura, estão a chegada de três caminhões vacol, contratados pela atual gestão, e aumento da força de trabalho. Além disso, a ação inclui alternativas para minimizar os impactos do período chuvoso, como a instalação de retentores de resíduos nos bueiros.

Com o equipamento, os materiais descartados de forma irregular são contidos, e não mais arrastados para dentro dos rios e córregos. O dispositivo também facilita a limpeza, diminuindo o entupimento e prevenindo alagamentos. Ao todo, cerca de mil equipamentos estão sendo instalados nesse primeiro momento.

O prefeito Rubens Bomtempo ressaltou que essas ações reforçam o compromisso da gestão municipal em dar mais celeridade ao trabalho de prevenção e de cuidado com a cidade.

“Estamos trabalhando em várias frentes de trabalho para devolver e manter os sistemas de captação de águas funcionando adequadamente. A Secretaria de Obras vai fazer os reparos necessários e a substituição das tampas de bueiros danificadas. Todo o governo trabalha para que nossa cidade tenha um verão mais seguro”, destacou.

Ainda como medida preventiva, a Prefeitura está intensificando alguns serviços, como a poda de árvores e o desassoreamento dos rios e córregos, que está sendo realizado em conjunto com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA).