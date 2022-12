Trecho alagado nas Duas Pontes na tarde desta terça-feira (13) - Reprodução/Redes Sociais

Trecho alagado nas Duas Pontes na tarde desta terça-feira (13)Reprodução/Redes Sociais

Publicado 13/12/2022 17:08

Petrópolis - Após a forte chuva que caiu sobre a cidade, a Defesa Civil de Petrópolis emitiu a seguinte nota:

"O trânsito, no trecho a partir da Casa D’Angelo sentido Nelson de Sá Earp, foi liberado. A CPTrans fechou a via por cerca de 15 minutos, até a água, que formava um bolsão na pista, escoar.



Às 14h32 desta terça-feira (13) a Defesa Civil liberou a volta das atividades comerciais do Centro Histórico devido a tendência de redução da intensidade das chuvas.



De acordo com a Defesa Civil, a chuva se desloca para o norte do estado, perdendo a intensidade. Para a próxima hora há previsão de chuva moderada no município de Petrópolis.



A Defesa Civil permanecerá monitorando e poderá emitir atualizações a qualquer momento"