Procon Petrópolis - Divulgação

Publicado 13/12/2022 17:00

Petrópolis - Uma pesquisa do Procon Petrópolis encontrou uma diferença de 380% no lápis preto, item básico da lista do material escolar. O levantamento começou na última semana de novembro e foi realizado em papelarias e lojas de departamentos localizadas no Centro da Cidade.



O coordenador do Procon, Fafá Badia orienta aos consumidores a pesquisarem os preços antes de concretizarem a compra do material escolar. A pesquisa de preços deve ser feita, principalmente, entre os itens mais básicos da lista, como lápis preto, cola branca e tesoura.



“A principal dica é pesquisar agora em dezembro e tentar aguardar até o início do ano letivo para comprar aquilo que era essencial”, orientou o coordenador, ressaltando que a pesquisa continua sendo feita até janeiro de 2023.



De acordo com o levantamento do Procon, a tesoura sem ponta tem uma diferença de até 110% e a cola branca chega a custar 80% mais cara de uma loja para a outra. “Realizamos pesquisas semanais nas papelarias do Centro Histórico, além de lojas que comercializam esses tipos de produtos”, concluiu o coordenador do Procon.



O Procon Petrópolis fica localizado na Rua Dr. Moreira da Fonseca 33, no Centro da Cidade. Os telefones para contato são: (24) 2246 8469 até o 8477.