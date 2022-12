Ônibus ficaram parados nos pontos finais dos bairros, sem qualquer contato com os alagamentos - Divulgação/Setranspetro

Publicado 19/12/2022 14:30

Petrópolis - Um forte temporal atingiu o município de Petrópolis, na última terça-feira (13), provocando alagamentos nos pontos mais críticos da cidade, além de interdições viárias. Momentos antes, as empresas de ônibus Cidade Real e Petro Ita já colocavam em prática os novos protocolos de segurança, definidos pela Defesa Civil e órgãos públicos, desviando o itinerário dos coletivos e interrompendo a operação em áreas mais propícias ao transbordamento de rios.

Segundo a Petro Ita, 65 ônibus tiveram a operação paralisada no início da tarde, das 13h às 15h. Entre as principais vias alagadas, estavam as ruas Coronel Veiga, Olavo Bilac, Ponte Fones, Imperador e Alto da Serra. Os ônibus ficaram parados nos pontos finais dos bairros, sem qualquer contato com os alagamentos.

“Conforme definido, os motoristas e a empresa mantiveram contato de forma preventiva, antes mesmo que houvesse a possibilidade de transbordamento dos rios. Desta forma, receberam todas as orientações necessárias, com base também nas informações divulgadas pela Defesa Civil, voltando a operar somente após a liberação das pistas, com total segurança”, explicou Tiago Barbosa, encarregado do Centro de Controle Operacional da Petro Ita.

A empresa Cidade Real foi prejudicada pelos alagamentos, nas ruas Coronel Veiga, Paulo Hervé, Montecaseros e Rua do Imperador. De acordo com Marco Antônio, encarregado operacional, mais de 60 ônibus tiveram a operação completamente interrompida, das 13h às 14h30. A ação contou com rápido trabalho de prevenção.

“Durante a manhã, sabendo das condições climáticas, já nos preparamos para paralisar a operação, em caso de necessidade. Quando tivemos acesso às informações sobre a formação de possíveis pontos de alagamentos, entramos imediatamente em contato com os terminais e impedimos a saída dos ônibus. Quando a água começou a escoar, liberamos um ônibus para fazer o trajeto. Quando concluído, sem qualquer problema, liberamos toda a frota”, contou.

Nos últimos meses, todos os motoristas vêm recebendo treinamentos sobre os novos protocolos em casos de alagamentos. As definições tiveram como base uma série de reuniões realizadas entre as equipes da Defesa Civil, Ministério Público, Corpo de Bombeiros, Setranspetro e empresas de ônibus. Os novos protocolos, que já foram adotados, também serão utilizados, principalmente, durante as chuvas de verão no município.

“Este foi um bom exemplo de resposta que o sistema de transporte público pode dar, com base em todas as reuniões e definições que já foram desenvolvidas pela Defesa Civil, além dos treinamentos aplicados nas garagens. Estamos satisfeitos com o resultado, principalmente, porque os rodoviários e passageiros compreenderam os procedimentos, neste primeiro momento. A tendência é aprimorar cada vez mais”, concluiu Carla Rivetti, superintendente do Setranspetro.