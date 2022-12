Prefeito Rubens Bomtempo esteve presente na inauguração do empreendimento - Divulgação

Publicado 18/12/2022 09:31

Petrópolis - Petrópolis avança em direção à produção limpa, considerada o futuro da indústria: a primeira usina fotovoltaica, com programa de geração compartilhada, já está pronta, na Posse, com previsão para começar a operar em janeiro de 2023. O empreendimento gerou 50 empregos diretos no quinto distrito e conta com 2,3 mil painéis fotovoltaicos, com potência de até 2,6 megawatts – suficiente para dar conta da energia de mais de 3,1 mil residências com consumo médio de 100 quilowatts por mês.

“Atrair este tipo de investimento nos enche de orgulho e aponta para um futuro limpo, sustentável e eficiente. Nosso objetivo é transformar Petrópolis uma referência. Por isso, estamos trabalhando em políticas públicas que fomentem práticas sustentáveis. Petrópolis incentiva esse tipo de tecnologia. Vamos consolidar a popularização do uso da energia renovável”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O projeto instalado no distrito da Posse recebeu investimento de R$ 13 milhões, de um grupo de investidores, que inclui Sola Construtora; Auguri Energia; Casa Walter Energia; Voltz Energia e Engenharia; Cronologica Empreendimentos Imobiliários; além de empresários da cidade de Juiz de Fora. E vem mais por aí: este grupo já está prospectando novas áreas no município.

Entenda a Geração Compartilhada de Energia

Geração compartilhada é quando toda energia produzida pela usina é injetada na rede da concessionária elétrica, que faz a distribuição para os consumidores que desejam obter um desconto na conta de energia.