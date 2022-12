Trabalho de limpeza realizado pela Comdep se estendeu pela noite de terça-feira (13) e madrugada de quarta-feira (14) - Divulgação

Publicado 14/12/2022 10:24

Petrópolis - Em resposta às chuvas e com o objetivo de retomar a normalidade nas áreas atingidas, a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (COMDEP) mobilizou mais de 120 pessoas desde as primeiras horas da tarde desta terça-feira (13). Máquinas e equipamentos também atuaram na raspagem, lavagem das vias e na desobstrução dos bueiros.

As equipes contaram com o auxílio de equipamentos, retroescavadeiras e caminhões vacol, (que fazem sucção) para auxiliar no escoamento das áreas alagadas. Além das intervenções nos pontos de alagamentos, a Companhia também direcionou equipes para vistorias no Alto da Serra; nas ruas Primeiro de Maio e 24 de Maio; no Independência; Taquara e Bingen.

O trabalho de limpeza realizado pela Comdep se estendeu pela noite de terça-feira (13) e madrugada de quarta-feira (14).



“Tivemos uma resposta rápida de limpeza das vias atingidas para que a cidade voltasse à normalidade. Equipes das Defesa Civil também estão percorrendo os pontos afetados pela chuva para a vistoria preventiva. É importante que os moradores em áreas de risco fiquem atentos aos informes da Defesa Civil”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Fechamento do Túnel Extravasor para as obras contribuiu para um maior volume de água no rio que corta o Centro da Cidade

O fechamento do Túnel Extravasor, para a realização das obras emergenciais realizadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, contribui para um maior volume de água no rio que corta o Centro da Cidade. “O Túnel Extravasor é fundamental para o escoamento no Centro da Cidade. O volume de chuva que atingiu as bacias do Quitandinha e Alto da Serra desembocam no Centro e com o túnel fechado há dificuldade de escoamento. O túnel fechado reduz a velocidade do escoamento da água”, disse o secretário de Defesa, Civil Gil Kempers.



De acordo com a Defesa Civil, as estações do Cemaden RJ registraram os maiores acumulados de chuva, em uma hora, no Independência-Taquara (70,8mm); no São Sebastião-Vital (48,2mm) e Vila Felipe1-Campinho e 24 de Maio (47,2mm). “A tendência é de uma chuva fraca a moderada para as próximas horas desta terça-feira. Neste momento, as equipes da Defesa Civil estão fazendo rondas preventivas nos locais mais afetados”, comentou o secretário.



Nove frentes de trabalho atuam simultaneamente na dragagem dos rios

A Prefeitura e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) estão avançando na maior operação de dragagem dos rios na história de Petrópolis. Pela primeira vez, nove frentes de trabalho atuam simultaneamente no desassoreamento dos rios e córregos do município.



Equipes atuavam em nove pontos nesta terça-feira (13): Rua Galdino Pimentel, Capela; Rua Bingen; Duarte da Silveira; Rua Padre Siqueira, altura do Palácio de Cristal; Quarteirão Italiano; Avenida Barão do Rio Branco; Samambaia, na altura da Ponte Branca; Nogueira; e no Cascatinha, altura da Rua Bernardo de Vasconcelos.



Ainda como medida preventiva para garantir o escoamento e a drenagem das águas pluviais, a Prefeitura avança com a limpeza de bueiros e bocas de lobo no município. Até o momento, mais de sete mil bueiros foram limpos pelas equipes da Companhia.