Acionamento das sirenes e mobilização da população das áreas de risco havia sido feito às 13h20 da última terça-feira (13)Reprodução

Publicado 14/12/2022 10:12

Petrópolis - A Defesa Civil de Petrópolis desmobilizou nesta quarta-feira (14) as sirenes do bairro Independência e o ponto de apoio da região, que fica na Escola Municipal Alto Independência, tendo em vista maior estabilidade do tempo no município e diminuição dos acumulados pluviométricos nas últimas horas.

O acionamento das sirenes e a mobilização da população das áreas de risco para o ponto de apoio da comunidade havia sido feito às 13h20 da última terça-feira (13) em função das chuvas no município.

A Defesa Civil permanecerá monitorando as condições de tempo, podendo emitir atualizações e informativos a qualquer momento, e reforça que para esta quarta-feira (14), a previsão é de chuva fraca ao longo do dia no município de Petrópolis.