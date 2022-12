UPAs de Itaipava, Cascatinha e Centro (que está funcionando no Hospital Municipal Nelson de Sá Earp) abrem normalmente - Divulgação

Publicado 08/12/2022 11:41 | Atualizado 08/12/2022 13:07

Petrópolis - Na próxima sexta-feira (9), o Brasil entra em campo contra a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, ao meio dia. Neste caso, como previsto no novo decreto editado pela Prefeitura, ficou estabelecido ponto facultativo, em dias e jogos ao meio dia. Ficam excluídos serviços essenciais, que não admitem paralisação.

Abrem normalmente as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Cascatinha, Itaipava e Centro (que está funcionando no Hospital Municipal Nelson de Sá Earp); o Pronto Socorro Leônidas Sampaio, no Alto da Serra; os Serviços de Pronto Atendimento da Posse e Pedro do Rio; o setor de urgência do Hospital Alcides Carneiro; e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu. Ficam fechadas as unidades básicas e postos de saúde.

O serviço de transporte público segue o mesmo esquema das outras partidas, sendo suspenso durante os horários dos jogos. Antes das partidas vai rodar normalmente, em horário de dias úteis. Depois, a operação será retomada com horários de sábado.

Os pontos turísticos vão funcionar em horários alternativos e, alguns deles ficarão fechados, como é o caso do Museu Casa de Santos Dumont e o Museu do Colono. Além destes, Museu Imperial, Casa Stefan Zweig, e o Palácio Quitandinha estarão fechados para visitação. O Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes fica aberto até às 11h. O Parque Natural Municipal Padre Quinta e o Parque Crémerie ficarão fechados. O Museu de Cera abre de 11h30 às 14h30 e reabre às 14h30, caso o jogo termine no tempo normal, ou 15h30, se for para a prorrogação. Em ambos os casos, o Museu de Cera fecha às 15h.

Já para o comércio, o Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis sugeriu a abertura das lojas às 8h com fechamento às 11h e reabertura uma hora após o término da partida. Contudo, a decisão fica a cargo do empresário. A dica é consultar a loja da sua preferência. A Rua Teresa vai seguir o horário sugerido, com fechamento às 18h.

O Palácio de Cristal, um dos locais que recebem programação do Natal Imperial, abre das 16h às 22h. As barracas de alimentação e bebidas na Rua Alfredo Pachá vão estar abertas das 14h às 24h.

Como parte da programação do Natal Imperial, a partida entre Brasil e Croácia será exibida em um telão instalado no palco da Praça da Liberdade. As barracas de alimentação da Praça da Liberdade, funcional de 12h às 24h.

A programação completa do Natal Imperial está no site: https://web2.petropolis.rj.gov.br/natal-imperial. Para outras informações, consulte o Disque Turismo, por meio dos telefones 0800 024 1516, (24) 2246-9462 ou WhatsApp: (24) 2237-3321.