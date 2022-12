Obras de contenções em margens dos rio da cidade - Divulgação

Obras de contenções em margens dos rio da cidadeDivulgação

Publicado 12/12/2022 08:23

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis chegou à marca de cem obras de resposta às chuvas de fevereiro e março. Desse total, são 43 já concluídas, dez em andamento, 19 já contratadas e 28 já autorizadas. As 43 já concluídas tiveram como foco o restabelecimento da cidade, devolvendo a mobilidade nos principais corredores e vias de Petrópolis.

“Naqueles dias após os desastres, o funcionamento da cidade ficou comprometido. Corredores e vias importantes estavam com o trânsito impedido, o que prejudicava inclusive as ações de resposta do poder público. Era difícil se deslocar pela cidade. Hoje a prefeitura já conseguiu devolver a mobilidade à cidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Vencida essa etapa, o foco da Prefeitura agora está nos principais pontos dos desastres do início do ano: Morro da Oficina e Vila Felipe. Para lá, as intervenções serão de grande porte.

“Com a liberação dos recursos da linha de crédito obtida junto à Caixa Econômica Federal, nós poderemos fazer obras de grande porte e complexas nas regiões mais atingidas pelas chuvas. No Morro da Oficina, as obras preveem barreiras, taludes e drenagens. E toda a fase de projetos está sendo feita com participação popular. Temos nos reunido com as comunidades constantemente para discutir os projetos”, disse Bomtempo.

Obras concluídas

Das 43 obras já concluídas, foram:

•23 contenções em margem de rio: Avenida Barão do Rio Branco, com 6 obras; Avenida General Marciano Magalhães (Morin), com 4 obras; Rua Bingen (Bingen), com 3 obras; Avenida Piabanha; Avenida Roberto Silveira (Centro); Capitão Paladini (São Sebastião); Ponte de Corrêas; Ponte do Carvoeiro (Moinho Preto); Rua Afrânio Melo Franco (Quitandinha); Rua Coronel Veiga; Rua General Rondom (Quitandinha); Rua Pedro Vogel Sobrinho (Castrioto); e Rua Saldanha Marinho (entre Duas Pontes e Praça Pasteur).

•9 contenções para recomposição de rua: Rua Alagoas (Quitandinha); Rua Barão de Águas Claras (Caxambu); Rua Belinha Cavalcanti (Caxambu); Rua do Encanto (Centro); Rua Frei Ciríaco (Valparaíso); Rua Juvenal Amaral (Vila Felipe); Rua Salvador da Costa Alves (Fazenda Inglesa); Rua Stephan Zweig (Moinho Preto) e Travessa Frederico Karl (Vila Felipe).

•6 obras de recuperação de rede de drenagem e de pavimento: Estrada do Paraíso (Castelânea); Rua Eduardo de Moraes (Vila Felipe); Rua Jacinto Rabelo (Vila Felipe); Rua Juvenal Amaral (Vila Felipe); Travessa Goitacazes (Vila Felipe); e um sexto contrato para obras em diversos pontos da cidade.

•Além disso: obras de tapa-buracos; recuperação do telhado do Hospital Municipal Dr. Nelson de Sá Earp; restabelecimentos de guarda-corpos pela cidade; desmonte de rochas; e construção de ponte de pedestres na Rua Augusto Silva (Estrada da Saudade).