Objetivo foi capacitar profissionais para agirem em momentos de emergência dentro das escolas da rede municipal - Divulgação

Objetivo foi capacitar profissionais para agirem em momentos de emergência dentro das escolas da rede municipalDivulgação

Publicado 15/12/2022 14:05

Petrópolis - Profissionais das 188 unidades escolares da Rede de Ensino de Petrópolis já concluíram o curso de primeiros socorros desenvolvido pelo Núcleo de Educação Permanente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, dentro do Projeto Escolas Mais Seguras. A formação atende a Lei Municipal 8.366/2022, sancionada pelo prefeito Rubens Bomtempo no mês de junho. Ao todo, 1.439 trabalhadores da educação, incluindo professores, educadores, pessoal de apoio, entre outros, já estão certificados.

Com a realização dos cursos, o objetivo da Prefeitura foi o de capacitar profissionais para agirem em momentos de emergência dentro das escolas da rede municipal. “Conseguimos chegar ao nosso objetivo, que era o de alcançar as 188 unidades da rede municipal até o fim de 2022. A partir de agora, todas as escolas e centros de educação infantil contam com funcionários capacitados para o socorro dos nossos alunos e dos próprios profissionais”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

A capacitação, de acordo o secretário de Saúde Marcus Curvelo, uma média de oito profissionais por unidade foram capacitados. “Agora, a próxima etapa é a certificação das escolas com o selo de Escola Segura, o qual será concedido após visita técnica pela equipe do Samu e implantação de um plano de ação de emergência em cada uma das unidades”, explica Curvelo, complementando que, dessa forma, a Prefeitura está garantindo mais segurança aos pais, responsáveis e a toda a comunidade escolar. “Sem dúvida, é um ganho importante para todos, principalmente para os estudantes”, destaca.

“Esse curso está trazendo um novo momento para a Educação das nossas crianças e adolescentes. Pela primeira vez essa capacitação está sendo promovida pelo município para toda a rede. É um avanço na qualificação do atendimento nas nossas escolas”, explicou a secretária de Educação Adriana de Paula.

Entre os assuntos abordados no curso estão temas, como por exemplo, como é quando acionar o Samu, obstrução de via aérea por corpo estranho, hemorragias, queimaduras, crise convulsiva, fraturas, entorses e luxações e parada respiratória.