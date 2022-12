Medida vai injetar R$ 26,9 milhões na economia do município - Divulgação

Publicado 15/12/2022 14:02

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, anunciou a antecipação do pagamento dos 50% restantes do décimo terceiro salário aos cerca de 11 mil servidores municipais, incluindo aposentados e pensionistas, nesta sexta-feira (16). Por lei, o benefício deve ser pago no dia 20 de dezembro. A medida vai injetar R$ 26,9 milhões na economia do município.



O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (14), durante encontro com os diretores das unidades escolares realizado no Instituto Teológico Franciscano (ITF). “Foi um ano muito difícil e cheio de desafios, mas foi com muita responsabilidade e compromisso que conseguimos antecipar o pagamento do 13º - em julho e novembro – e quitar o pagamento do benefício também de forma antecipada”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



A primeira parcela do décimo terceiro salário – 25% - foi paga aos servidores públicos municipais em julho. Os outros 25% do benefício foram depositados em novembro.