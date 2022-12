Competições na cidade acontecem através do Projeto Agita Futebol - Foto: Henrique Magini

Publicado 16/12/2022 15:12

Petrópolis - Neste domingo (18) será conhecido o campeão do Sub-15 no Futebol de Campo de Petrópolis. EC Vera Cruz e EC Corrêas vão se enfrentar às 08h30 no Estádio 7 de Setembro, pelo segundo jogo da final da competição. Na primeira partida da decisão entre as equipes realizada no último domingo (11), o Vera Cruz levou a melhor e venceu por 2 a 1. Caio Mussel e Bernardo Schimitt fizeram os gols do time da Mosela enquanto Guilherme Pelli diminuiu para o Corrêas.

O Vera Cruz terminou a fase classificatória do campeonato na primeira posição. Para chegar a decisão, a equipe venceu o AM Oswaldo Cruz nas semifinais pelo placar agregado de 3 a 2. Além disso, o Vera Cruz é o time com melhor ataque na competição com 30 gols marcados. Já o Corrêas chegou a final após eliminar o Laginha FC na semi pelo placar somado nos dois jogos de 4 a 1. No momento, Juan Carlos do Oswaldo Cruz lidera a artilharia do campeonato com oito gols.

Vale lembrar, que em caso de empate no placar agregado da final, o título vai para o EC Vera Cruz que tem a melhor campanha no campeonato nas fases anteriores. Por isso, para ser campeão, o Corrêas precisa de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença. Mesmo que seja seja derrotado pela diferença mínima de um gol, o Vera Cruz ainda assim levará o troféu para casa.

Neste ano, tanto a organização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, quanto o de Futsal é da Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com a Liga Petropolitana de Desportos (LPD). As competições na cidade acontecem através do Projeto Agita Futebol. O programa foi contemplado pelo Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial do Esportes do Governo Federal e abrange a compra de materiais esportivos para os clubes, premiação dos campeonatos e os valores da taxa de arbitragem de cada partida das competições.

Mais informações sobre a competição, detalhes dos confrontos das semifinais, artilharia de todas as categorias e outros detalhes, estão disponíveis no site ligapetropolitana.com.br e nas redes sociais da LPD, no Facebook Liga Petropolitana de Desportos e Instagram @ligapetropolitanadedesportos.