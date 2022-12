Anúncio da vacinação itinerante em Petrópolis - Reprodução

Publicado 19/12/2022 10:30

Petrópolis - NOTA DE IMPRENSA: Se você quer aproveitar essa semana para colocar as suas doses em dia, se liga! Procure os postos de vacinação nesta segunda-feira (19) no PFS Pedras Brancas e na quarta (21) na Escola Municipal Sebastião Lacerda, na Fazenda Inglesa. Compartilhe as informações com seus amigos e familiares, e lembrem-se: Vacina salvam vidas!