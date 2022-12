Espaço foi inaugurado em 2016 e foi pensado para dar privacidade e conforto para quem frequenta o terminal diariamente - Divulgação

Publicado 22/12/2022 12:53

Petrópolis - Após passar por reforma, o fraldário do Terminal Rodoviário do Centro foi reaberto pela Prefeitura de Petrópolis, na manhã desta quarta-feira (21). A sala, que estava fechada desde o mês passado, ganhou pintura, mobiliário e decoração. Além do local para troca das fraldas dos bebês, o espaço também conta com uma área para as mamães que quiserem amamentar e local para as crianças desenharem e pintarem.



“Esse espaço foi inaugurado em 2016 e foi pensado para dar privacidade e conforto para quem frequenta o terminal diariamente. O local foi todo reformado e agora está adequado e com privacidade”, disse a secretária Chefe de Gabinete e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Luciane Bomtempo.



Helida Pires Paixão, mãe do pequeno Henry (de 1 ano e seis meses) elogiou a iniciativa. “É importante ter um espaço assim. Já utilizei outras vezes porque não tem outro lugar aqui por perto para trocar a fralda das crianças. Também vamos poder amamentar aqui ao invés de amamentar dentro do ônibus. Que agora todos cuidem do espaço”, comentou.



O fraldário funciona diariamente, das 6h às 20h30 e faz parte das obras de revitalização do Terminal Rodoviário do Centro. Os banheiros femininos já foram reformados, assim como o telhado (que ganhou calhas novas). As televisões também foram consertadas e já estão em funcionamento.



“Estamos fazendo obras emergenciais no Terminal do Centro para garantir a segurança e oferecer mais conforto para quem frequenta o local diariamente. Outras ações também serão realizadas, não apenas no Terminal do Centro, mas também nos outros terminais de Corrêas e Itaipava”, disse o presidente da CPTrans, Fernando Badia.