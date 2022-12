Aquisição dos coletivos faz parte do acordo firmado entre prefeitura e Setranspetro - Divulgação

Aquisição dos coletivos faz parte do acordo firmado entre prefeitura e SetranspetroDivulgação

Publicado 26/12/2022 14:36

Petrópolis - Ônibus seminovos começaram a circular nesta segunda-feira (26), nas comunidades do Atílio Maroti e Rio de Janeiro. Na sexta-feira (23), a operação com o veículo seminovo começou na região do Boa Vista. A aquisição dos coletivos faz parte do acordo firmado entre a Prefeitura e o Sindicato das Empresas de Transporte de Petrópolis (Setranspetro).

“Essas ações imediatas para a melhoria do transporte público da nossa cidade foram pactuadas com as empresas de ônibus. Não podemos mais admitir que veículos sem condições de uso continuem circulando e atendendo a nossa população”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

A previsão é que ainda esta semana outros ônibus (seminovos) já estejam em operação em outras localidades. Na semana passada, também começou a circular com veículo seminovo a comunidade do Pedro Ivo, no Morin.

Desde dezembro de 2021, quando assumiu o governo, a atual gestão atua para reverter o quadro de precariedade no transporte público. Em julho, em decisão inédita, a Prefeitura decidiu encerrar os serviços da viação Cascatinha em oito linhas do Carangola, que passaram a ser operadas pela Cidade das Hortênsias. A decisão foi baseada nas constantes quebras de veículos, que geraram perdas de viagens e atrasos nos horários.