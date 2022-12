Protocolo de inundação do Plano de Contingência prevê a instalação deste tipo de cancela - Divulgação

Publicado 28/12/2022 13:35

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, começou a instalar as cancelas automáticas no corredor entre a Ponte Fones e a Rua do Imperador. A ação é parte do Plano de Contingência para o verão, que inclui outras medidas, como a instalação de ilhas de segurança e sirenes.

“É importante destacar que o Centro Histórico de Petrópolis está recebendo pela primeira vez um sistema de alerta e alarme, bem como a instalação das cancelas automáticas. Este é parte de um amplo conjunto de medidas para fazer de Petrópolis uma cidade cada vez mais resiliente”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O protocolo de inundação do Plano de Contingência prevê a instalação de cancelas que serão acionadas automaticamente, pelo Cimop, de acordo com as análises do tempo e do volume dos rios. Elas serão instaladas em três pontos: na Ponte Fones, nas Duas Pontes e na altura da UPA Centro, entre as ruas Rocha Cardoso e Washington Luiz.

Outras medidas se somam a essa, como a instalação de duas sirenes, que serão ligadas em caso de previsão de chuvas intensas. A localização foi feita de acordo com estudo da Defesa Civil em conjunto com a empresa responsável pela instalação do sistema. Outra medida é a criação de ilhas de segurança. Os locais já foram definidos e a sinalização vertical, pronta – placas informam os locais seguros em caso da possibilidade de inundações.

“É importante a população entender que quando falamos de sirenes há uma diferença. Temos as sirenes de deslizamento e temos as sirenes de inundação. A partir de agora, o primeiro distrito será contemplado com este sistema, com o objetivo de alertar a população sobre casos de alagamentos e preservar vidas”, disse o secretário de Proteção e Defesa Civil, Gil Kempers.