Armas e drogas apreendidas no Atílio Marotti - Divulgação

Armas e drogas apreendidas no Atílio MarottiDivulgação

Publicado 28/12/2022 13:43 | Atualizado 28/12/2022 13:45

Petrópolis - Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) e do Serviço Reservado (P/2) do 26º BPM de Petrópolis, apreenderam na noite desta terça-feira (27) armas e drogas no bairro Atílio Marotti. Após informações de que traficantes da localidade estariam escondendo o material em uma residência abandonada próxima ao ponto final, as equipes se dirigiram até o local onde conseguiram identificar a casa descrita na denúncia.



Material apreendido:

- 02 Pistolas 9mm;

- 20 munições de 9 mm intactas;

- 122 tabletes de maconha;

- 130 tubos de Skank;

- 124 cápsulas de cocaína;

- 116 pedras de crack.

A ocorrência foi apresentada na 106ª DP, em Itaipava, onde todo o material foi apreendido.