Trabalho de limpeza e desobstrução de bueiros e bocas de lobo para evitar inundações Divulgação

Publicado 30/12/2022 15:47

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (COMDEP), montou uma grande força-tarefa para garantir o escoamento e a drenagem das águas pluviais no município. O trabalho de limpeza e desobstrução de bueiros e bocas de lobo para evitar inundações está avançando e já alcançou a marca de 10 mil bueiros limpos em 35 regiões.

Entre as medidas tomadas pela prefeitura para intensificar a limpeza, estão a chegada de três caminhões vacol, contratados pela atual gestão, e aumento da força de trabalho. Além disso, a ação inclui alternativas para minimizar os impactos do período chuvoso, como a instalação de retentores de resíduos nos bueiros.

Essa medida teve inicio na Rua Coronel Veiga e se estendeu por todo o Centro Histórico. Com o retentor, os materiais descartados de forma irregular são contidos, e não mais arrastados para dentro dos rios e córregos. O dispositivo também facilita a limpeza, diminuindo o entupimento e prevenindo alagamentos. Ao todo, cerca de mil equipamentos já foram instalados nesse primeiro momento.

As intervenções avançam em 35 pontos: Bingen, Centro, Corrêas, Nogueira, Quitandinha, Castelânea, Alto da Serra, Morin, Independência, Mosela, Caxambu, Vila Militar, Estrada da Saudade, Boa Vista, Valparaíso, Duchas, Quarteirão Brasileiro, Coronel Veiga, São Sebastião, Siméria, Cremerie, Retiro, Chácara Flora, Saldanha Marinho, Carangola, Floresta, Itamarati, Cascatinha, Quissamã, Provisória, Pedro do Rio, Vila Rica, Roseiral, Jardim Salvador e Samambaia.

O prefeito Rubens Bomtempo ressaltou que essas ações reforçam o compromisso da gestão municipal em dar mais celeridade ao trabalho de prevenção e de cuidado com a cidade.

“Estamos trabalhando em várias frentes de trabalho para devolver e manter os sistemas de captação de águas funcionando adequadamente. Vamos manter equipes fazendo a manutenção de limpeza permanente em todo o município. As equipes também vão atuar sempre que ocorrer alguma chuva torrencial, porque as enxurradas levam terra e detritos para os bueiros. Além disso, a Secretaria de Obras vai fazer os reparos necessários e a substituição das tampas de bueiros danificadas. Todo o governo trabalha para que nossa cidade tenha um verão mais seguro”, destacou.

Ainda como medida preventiva, a Prefeitura está intensificando alguns serviços, como a poda de árvores e o desassoreamento dos rios e córregos, que está sendo realizado em conjunto com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA). Pela primeira vez, dez frentes de trabalho atuam simultaneamente na dragagem dos rios no município.