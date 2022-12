Previsão é que em seis meses, 40 novos ônibus estejam em circulação - Divulgação

Publicado 30/12/2022 08:25

Petrópolis - Após o Setranspetro iniciar a renovação da frota dos ônibus da Petro Ita e Cascatinha, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte (CPTrans), assinou um termo de cooperação com o sindicato. O documento formaliza o pagamento referente ao vale-educação (subsídio criado por lei em 2021) no valor mensal de R$1.8 milhão.



Depois de duas reuniões entre o prefeito Rubens Bomtempo, o presidente da CPTrans, Fernando Badia e representantes do Setranspetro, o sindicato iniciou a renovação da frota dos ônibus. Já entraram em operação esse mês sete veículos nas comunidades do Boa Vista, Pedro Ivo, Atílio Maroti, Rio de Janeiro e Alto Independência. Até o domingo (1), outros seis entrarão em operação.



A previsão é que em seis meses, 40 novos ônibus estejam em circulação. “Assim como foi acordado nas reuniões, a frota vem sendo renovada gradativamente. É um compromisso nosso que o sistema de transporte público seja seguro para os passageiros”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Os locais que estão recebendo esses veículos são os que registraram maior quebra de veículos nos últimos meses. “Com essa renovação da troca a tendência é que haja uma melhora no sistema, com menos atrasos nas linhas e garantindo um atendimento melhor para os passageiros”, ressaltou Fernando Badia.



Como forma de melhorar o transporte público, a Prefeitura vem promovendo ações como o encerramento dos serviços da viação Cascatinha em oito linhas do Carangola, que passaram a ser operadas pela Cidade das Hortênsias, em julho. A decisão foi baseada nas constantes quebras de veículos, que geraram perdas de viagens e atrasos nos horários.