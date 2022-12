Neguinho da Beija-Flor se apresenta em Petrópolis - Reprodução/Internet

Publicado 31/12/2022 10:11

- O sambista Neguinho da Beija-Flor se apresenta na Praça da Liberdade, abrindo o ano de 2023 em Petrópolis. O show, gratuito, tem início às 20h e faz parte da programação do Natal Imperial, que é realizado pela Prefeitura, com patrocínio da Claro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LIC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, e com a produção da Dellarte (empresa licitada pela Prefeitura, por meio do IMC).“Vamos começar 2023 com muito samba e alegria na Praça da Liberdade, no palco principal do Natal Imperial. Desde o dia 1 de dezembro, a Praça da Liberdade tem recebido artistas em grandes shows animando os petropolitanos e turistas. A programação do Natal Imperial continua até o dia 8 de janeiro, com muita música e cultura”, disse a secretária de Cultura, Diana Iliescu, lembrando que 90% das atrações do Natal Imperial são de artistas petropolitanos.Também no dia 1 de janeiro de 2023, sobe ao palco da Praça da Liberdade, a Império de Petrópolis. O show, também gratuito, tem início às 21h30. O Palácio de Cristal também estará aberto no dia 1, das 13h às 20h. A programação completa do Natal Imperial está disponível no site da prefeitura em www.petropolis.rj.gov.br