Material apreendido em operação policial no bairro Caxambu - Divulgação

Publicado 04/01/2023 10:34

Petrópolis - Na noite de terça feira(3), policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) e do DPO de Cascatinha do 26º BPM detiveram um homem por tráfico de drogas e apreenderam um simulacro de arma de fogo no bairro Caxambu.

Os agentes foram verificar denúncia de que traficantes oriundos do Rio de Janeiro estariam no Caxambu realizando venda de drogas e intimidando moradores com armas de fogo. Ao chegarem ao local descrito na denúncia, foi possível observar a movimentação de indivíduos em atitude dentro de um beco. Quando os homens da lei se aproximaram para efetuar a abordagem os acusados fugiram.

Após buscas no local, foi possível capturar um homem que estava em posse de um simulacro de arma de fogo e uma sacola contendo material entorpecente.



Material apreendido:

- 19 cápsulas de cocaína;

- 04 pedras de crack;

- 03 trouxinhas de maconha;

- 02 cheirinho da loló;

- 01 simulacro de arma de fogo;

- R$40,00 em espécie.



A ocorrência foi apresentada na 106ª DP, em Itaipava, onde o acusado foi autuado por tráfico de drogas, permanecendo preso em flagrante conforme prevê o Art. 33 da Lei 11.343/06.