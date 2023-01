Foram cerca de 100 mil carnês de IPTU emitidos pela prefeitura este ano - Reprodução

Publicado 03/01/2023 07:54

Petrópolis - Os moradores da cidade têm uma oportunidade para ficar em dia com a Prefeitura de Petrópolis, não precisar se preocupar com o imposto até 2024, economizar 10% do que é devido e, ainda, ajudar o município a investir nas obras de recuperação da cidade.

“A arrecadação com o IPTU é um momento importante para a cidade. E, neste ano, ainda mais. Em 2022, conseguimos acertar as finanças do município, aumentamos a arrecadação do ICMS e pudemos investir nas obras de recuperação de Petrópolis. São 100 obras da Prefeitura em resposta às chuvas do início do ano passado, sendo 43 já concluídas. Com esses recursos do IPTU, poderemos avançar ainda mais neste trabalho”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Foram cerca de 100 mil carnês de IPTU emitidos pela prefeitura este ano. Mais de 57 mil foram postados nos Correios nesta segunda-feira (2). O restante será postado ao longo da semana. Antes mesmo de receber o carnê em casa, o morador já pode pagar o IPTU pela internet, através do site da prefeitura, o www.petropolis.rj.gov.br

“É importante que o morador aproveite essa oportunidade e pague na cota única, com 10% de desconto. O morador ganha com isso, e o município ganha também. E para pagar em cota única, não precisa nem esperar o carnê chegar. Já pode fazer isso pela internet”, disse o secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuléa.

Neste ano, o reajuste do IPTU foi de 6,47%, por imposição de lei municipal de 2021 (8.211/2021), que definiu que a atualização monetária aplicada nos tributos municipais passasse a considerar o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do período de outubro a outubro (dos 2 anos anteriores ao da emissão dos carnês). Antes dessa lei, o período considerado era de janeiro a dezembro (do ano anterior ao da emissão dos carnês).