Mais de 15 locais receberam intervenções no último mêsDivulgação

Publicado 04/01/2023 08:11

Petrópolis - A Companhia Municipal de Desenvolvimento (Comdep) continua atuando em várias frentes no trabalho de manutenção e cuidado com a cidade. Em 30 dias, mais de 250 locais receberam os serviços da companhia: varrição, capina, roçada, pintura de postes, recolhimento de entulho, instalação de corrimões e recuperação de mobiliário urbano. As equipes também realizaram a poda das árvores em 16 localidades.

Além disso, a companhia está intensificando o trabalho de recuperação, manutenção e revitalização dos espaços públicos no município. Mais de 15 locais receberam intervenções no último mês. Um desses pontos fica na Rua Washington Luiz, onde a equipe de paisagismo fez o plantio de 25 mudas de árvores das espécies: magnólia, ipê amarelo, ipê rosa, ipê branco, sombreiro, cerejeira, fícus e mulungu, além de mudas de flores para compor os jardins.

Poda de árvores

Responsável pelo manejo arbóreo do município, a Comdep segue trabalhando nas operações preventivas e corretivas de poda de árvores na cidade. No último mês, as equipes realizaram a poda das árvores em 16 localidades do município. A Companhia prioriza os locais onde os galhos estão em conflito com fachadas, com a iluminação pública, sinalização, ou com risco de queda. Quando as árvores estão afetando a rede elétrica, a ENEL é acionada. As intervenções também ocorrem quando é identificado qualquer problema relacionado a pragas.

“Levamos em consideração as condições das árvores que podem gerar acidentes nas áreas onde há grande circulação de pessoas e veículos. Nosso objetivo é eliminar o cenário de risco”, destacou Bomtempo.

As intervenções preventivas aconteceram nas localidades: do Independência; Centro; Caxambu; Valparaíso; Roseiral; Alto da Serra; Bingen; Posse; Carangola; Quitandinha; Duarte da Silveira; Nogueira; Capela; Castelânea; Avenida Barão do Rio Branco; e Itaipava.

Nos locais com grande movimentação, as equipes realizam as intervenções nos finais de semana, com o objetivo de minimizar o impacto na mobilidade urbana.