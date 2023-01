Muro de gabião na rua Quissamã - Divulgação

Publicado 04/01/2023 12:04

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis está trabalhando nas obras de contenção na rua Quissamã, após a queda de um muro particular no dia 1° de janeiro. O objetivo da ação é devolver a segurança na via, devido ao risco iminente após o evento.

Para garantir a segurança de quem passa na rua e também dos trabalhadores da obra, a prefeitura construiu, provisoriamente, um muro de gabião na calçada, ocupando também parte da via.

"É um muro provisório, que vai possibilitar que seja construída a contenção definitiva. Quando isso acontecer, o muro provisório será removido, e a via e a calçada voltarão ao que era antes", disse o subsecretário de Obras, Aldir Cony.

A CPTrans recomenda que os motoristas evitem o local e usem rotas alternativas, como a Estrada da Saudade e a Avenida Barão do Rio Branco.