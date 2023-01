12ª Mostra de Teatro de Petrópolis - Reprodução

12ª Mostra de Teatro de PetrópolisReprodução

Publicado 05/01/2023 13:39

Petrópolis - Estão abertas as inscrições para a 12ª Mostra de Teatro de Petrópolis. O tradicional evento artístico da cidade volta a ter sua edição presencial, com apresentações realizadas no Centro de Cultura Raul de Leoni.

A programação se estenderá por seis dias, divididos em dois fins de semana, nos dias 20, 21, 22 e 27, 28, 29 de janeiro. A Mostra de Teatro é promovida por meio de recursos do Edital Retomada Cultural RJ2 do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas até o dia 08 de janeiro pelo site da mostra.O evento, organizado pelo Grupo Teatral Povo do Cafundó, promoverá ainda bate papos e debates após as apresentações, cada grupo selecionado deverá assistir e participar de todas as interações ao final das apresentações dos grupos.O edital com mais informações pode ser acessado no site oficial da Mostra www.mostrateatropetropolis.com.br . Os trabalhos selecionados pela curadoria receberão premiação em troféu por participação. Além do troféu, a 12ª Mostra de Teatro vai destinar R$ 4 mil aos espetáculos escolhidos. O evento abrirá espaço para trabalhos voltados para o público adulto ou infantil.Não há limite de número de montagens propostas por cada participante, mas apenas um do mesmo proponente será selecionado. Todos os projetos inscritos passarão por análise da curadoria entre os dias 09 e 10 de janeiro.A inscrição será realizada por meio de formulário de pessoa jurídica, podendo ser MEI, release e ficha técnica completa dos espetáculos, currículo do proponente e breve currículo dos participantes, fotos e link de vídeo em canais liberados como Youtube, Vímeo etc (não sendo obrigatório). Em caso de espetáculo inédito, poderão ser enviadas fotos de ensaio. Todos os espetáculos selecionados serão registrados por meio de vídeo e terão tradução em libras no momento da apresentação.De acordo com a organização da 12ª Mostra de Teatro de Petrópolis, esta edição vai proporcionar maior interação, com a possibilidade de apresentações presenciais e debates após os espetáculos. “A edição anterior, mesmo sendo realizada em formato on-line, já foi um grande sucesso. Nesta, a expectativa é ainda maior. A ideia é que a Mostra proporcione um grande encontro entre os artistas”, destacou a atriz e produtora do evento, Simone Gonçalves, do Grupo Teatral Povo do Cafundó, que lembra que a primeira edição da Mostra de Teatro de Petrópolis foi realizada em 1983 e na época, tinha como objetivo reunir em um único evento as produções de teatro locais.O troféu de participação, criado pela artista petropolitana Flávia Miranda, foi feito exclusivamente para esta edição e será concedido a todos que participarem. “A proposta é promover uma grande celebração da arte, de forma que todos possam assistir o espetáculo dos demais colegas. A ideia é prestigiar essa gama de trabalhos que vêm sendo produzidos na cidade”, pontua o produtor Sandro Rabello.