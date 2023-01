Centro de Petrópolis - Rreprodução

Centro de PetrópolisRreprodução

Publicado 09/01/2023 08:41

Petrópolis - A Defesa Civil de Petrópolis contabilizou 58 registros de ocorrências por conta das chuvas entre sexta-feira (6) e sábado (7). Todas foram sem gravidade e não houve vítimas. Confira o balanço atualizado dos registros de ocorrências em Petrópolis:

Vistoria Preventiva: 9

Deslizamento/Atingindo a Via: 11

Queda de Árvore/Atingindo construções: 5

Risco de Queda de Árvore: 5

Avaliação de Risco Estrutural/Em imóveis: 4

Problemas na Via/Afundamento: 4

Avaliação de Risco Geológico/Em blocos rochosos: 3

Deslizamento/Sem atingir o imóvel: 3

Problemas na Via/Rachaduras: 2

Avaliação de Risco Estrutural/Em caixas d'água: 2

Queda de Árvore/Atingindo outros: 3

Avaliação de Muro: 2

Fiscalização/Movimentação de terra: 1

Deslizamento/Atingindo o imóvel: 1

Infiltração: 1

Deslizamento/risco de atingir o imóvel: 1

Reavaliação: 1



Segundo a última atualização do boletim de ocorrências da Defesa Civil, foram registradas 5 ocorrências (já contabilizadas acima):



- 1 registro de ocorrência de problema na via/buraco - Bairro: Corrêas

- 3 registros de ocorrências de deslizamento atingindo via - Bairro: Alto da Serra, Itaipava e Bingen

- 1 registro de ocorrência de queda de árvore atingindo via - Bairro: Quitandinha.