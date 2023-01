Chegada desses aparelhos significa um salto de qualidade nos atendimentos do SAMU - Divulgação

Publicado 06/01/2023 08:24

Petrópolis - Ambulâncias e motolâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, já estão equipadas com novos desfibriladores e cardioversor com monitor cardíaco. Os aparelhos estão em funcionamento em todas as viaturas básicas e viatura avançada do serviço. O objetivo, segundo o prefeito Rubens Bomtempo, é oferecer melhor resposta no atendimento à população.

“São quatro desfibriladores externos automáticos e um cardioversor com monitor cardíaco. Eles já foram testados, calibrados, aprovados e estão em total funcionamento. São equipamentos importantes, que permitem, inclusive, fazer uma série de acompanhamentos. Além da reanimação cardiopulmonar e desferir o choque, eles indicam a qualidade das compressões cardíacas e das ventilações. Mostram se estão sendo efetivas ou não”, explica Bomtempo.

“A chegada desses aparelhos significa um salto de qualidade nos atendimentos do SAMU. Além de aumentar as chances de sobrevida de uma vítima, esses aparelhos podem ser usados tanto em adultos quanto em crianças”, explica o secretário de Saúde, Marcus Curvelo. “Hoje, o nosso Samu oferece um suporte universal de salvamento dentro do protocolo internacional e do Ministério da Saúde”, completa o coordenador do Samu, Cláudio Morgado.