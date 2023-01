O último parto de 2022 realizado na unidade foi o do Vittorio, que nasceu pesando 4,320 kg e medindo 49,5 cm, na noite do dia 31 de dezembro - Divulgação

Publicado 10/01/2023 10:14

Petrópolis - O Hospital Alcides Carneiro (HAC) foi responsável por quase 70% dos nascimentos em Petrópolis em 2022. Segundo o Portal da Transparência do Registro Civil, foram registrados 3164 nascimentos na cidade no último ano, sendo 2352 mamães dando à luz na maternidade do HAC a 2383 bebês – contando 31 partos de gêmeos. A quantidade de cesarianas foi um pouco maior que os partos normais (50,8% a 49,2%) e o número de meninos superou o de meninas (52,62% a 47,37%).

Os meses com maior número de partos foram janeiro (236), março (224) e dezembro (223), enquanto a média mensal foi de 198,6 nascimentos. Os nomes mais escolhidos entre os meninos foram Theo (64), Miguel (61) e Noah (58). Já entre as meninas, os preferidos foram Laura (53), Maria Alice (45) e Helena (39).

O último parto de 2022 realizado na unidade foi o do Vittorio, que nasceu pesando 4,320 kg e medindo 49,5 cm, na noite do dia 31 de dezembro. Os pais, Vitória Maron e Daniel Branco, falaram sobre a experiência na maternidade do HAC. “Todo o atendimento foi excepcional. Até pensamos em ir para outra cidade para ganhar ele, mas decidimos ficar e não nos arrependemos. Todo o tratamento foi incrível, desde a internação, ao pré-parto, alimentação, e limpeza do leito. Tivemos muitas dificuldades com a amamentação, mas recebemos todo o apoio da equipe do Banco de Leite. Hoje ele está mamando bem, forte e saudável. Todo o acolhimento superou as nossas expectativas, só temos a agradecer”, declarou Vitória, que já está em casa.

O prefeito Rubens Bomtempo destacou a importância do Hospital Alcides Carneiro para as mamães da cidade. “Como maior unidade de saúde pública do município e referência em maternidade na região serrana, o HAC é essencial para os cuidados com as nossas gestantes, especialmente daquelas que precisam recorrer ao sistema público de saúde. Estes números só reforçam a importância do SUS para a população, sendo, muitas vezes, a única porta que encontra aberta”.

“Temos muito orgulho em apresentar estes números tão expressivos, a maternidade do HAC sempre teve um papel fundamental no acolhimento e na assistência às famílias e merece ser cuidado da forma que estamos fazendo há um ano, com investimentos em infraestrutura, equipamentos, insumos e, principalmente, na valorização dos profissionais”, destacou o secretário de Saúde Marcus Curvelo.

O diretor-presidente do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro – Sehac, Ricardo Patuléa, destacou as ações que vem sendo realizadas para a recuperação do setor. “Temos trabalhado na humanização da maternidade com a aquisição de novas poltronas de acompanhantes, melhorando os serviços de higienização e alimentação, além de termos completado as escalas médicas e voltado a disponibilizar ultrassonografias 24 horas por dia, como previsto em lei”, frisou