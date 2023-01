Prefeitura fez a demolição de um muro construído por um morador sem autorização do município - Divulgação

Publicado 11/01/2023 10:24

Petrópolis - Os moradores do bairro do Carangola já contam novamente, desde terça-feira (10), com um novo abrigo de ônibus. O equipamento que estava instalado no local por mais de vinte anos, foi retirado em 2021, no governo anterior, deixando os moradores da região sem um lugar seguro para o embarque e desembarque.

Para recolocar o equipamento, foi preciso uma operação por parte da prefeitura de demolição de um muro construído por um morador, sem autorização do município. A iniciativa da prefeitura tem como objetivo favorecer a coletividade proporcionando mais comodidade e conforto àqueles que dependem de transporte público.

A prefeitura notificou o morador solicitando a demolição do muro de forma voluntária, diante á inércia, a prefeitura determinou a demolição e a recolocação do abrigo de ônibus no mesmo local onde existia há mais de 20 anos.

A operação contou com equipes da Comdep, Defesa Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar e técnicos do núcleo de fiscalização da Prefeitura.

Além do abrigo, os moradores da região poderão contar com novo mobiliário urbano no espaço, como mesa de xadrez e bancos. A prefeitura também está melhorando e substituindo a iluminação pública por lâmpadas de LED na região.