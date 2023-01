Equipe técnica da Defesa Civil interditou a casa e orientou pela demolição - Divulgação

Equipe técnica da Defesa Civil interditou a casa e orientou pela demoliçãoDivulgação

Publicado 12/01/2023 13:37

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis inicia a demolição de uma residência na rua Quissamã - a mesma onde um muro cedeu nas primeiras horas do dia 1º. A equipe técnica da Defesa Civil interditou a casa e orientou pela demolição em função do risco eminente de novos desabamentos e a urgência de providências para garantir a segurança de moradores, vizinhos e motoristas.

O prefeito Rubens Bomtempo garantiu assistência à família, com a concessão do aluguel social, e destacou que o programa tem o objetivo de garantir a segurança das pessoas que estão em situação de risco.

Há algumas semanas, a Prefeitura construiu, provisoriamente, muro de gabião na calçada, também por conta da necessidade de ação urgente, em função do risco eminente de queda. Um muro provisório, que vai possibilitar a construção de um novo muro, definitivo, fazendo com que a via volte ao normal.