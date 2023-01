A colônia de férias acontece do dia 16 a 27 de janeiro e a aberta a toda a comunidade - Divulgação

Publicado 12/01/2023 13:19 | Atualizado 12/01/2023 13:21

Petrópolis - Ainda há vagas para quem quiser participar da colônia de férias da Escola Municipal Monsenhor João de Deus Rodrigues, em Pedro do Rio. A inscrição, gratuita, deve ser feita na própria escola, na segunda-feira (16), às 8h (para quem tem de 11 e 15 anos) e às 11h (para aqueles com sete a dez anos).

A colônia de férias acontece do dia 16 a 27 de janeiro e a aberta a toda a comunidade. As atividades, gratuitas, acontecem de acordo com a faixa etária dos menores. Para pessoas de 11 a 15 anos, o horário é de 8h ao meio dia. Para aqueles com idade entre sete e 10 anos, as atividades acontecem das 13h às 17h.

Além das atividades recreativas, que incluem o uso da piscina da escola, quem participa da colônia de férias também recebe alimentação. A colônia também conta com monitores capacitados.