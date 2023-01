Prefeito Rubens Bomtempo junto ao advogado Marcus São Thiago - Divulgação

Publicado 17/01/2023 16:34

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, anunciou uma mudança na composição do governo: o advogado Marcus São Thiago é o novo coordenador Especial de Articulação Institucional. Rafael Simão, que vinha acumulando interinamente duas secretarias (Articulação Institucional e Secretaria de Esportes), ficará agora dedicado exclusivamente à Secretaria de Esportes.

O anúncio foi feito na segunda-feira (16), durante reunião do secretariado no Independência, na abertura do programa Nosso Bairro.

“O Marcus São Thiago é um companheiro histórico, com uma vivência muito grande, com uma formação ideológica clara. Nós vamos ganhar muito com a presença do Marcus no nosso cotidiano. Ele já foi secretário de diversas pastas, conhece a máquina pública e vai contribuir muito para acelerar os fluxos internos e no diálogo com outras instituições”, disse Bomtempo.

Cargos ocupados em outras gestões

Nas outras gestões de Bomtempo, Marcus São Thiago já ocupou os cargos de secretário de Administração, secretário de Governo, presidente da Fundação de Cultura e Turismo e procurador-geral do município.

“Chego à Prefeitura não para fazer um favor, mas para servir, que é a função do servidor público. Eu parabenizo toda a equipe do governo por tudo o que foi feito no último ano. O que vocês operaram de dezembro de 2021 pra cá foi um milagre”, disse São Thiago para o secretariado, referindo-se ao período com 2 desastres das chuvas e às contas públicas desequilibradas que foram herdadas pela atual gestão.