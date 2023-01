Anúncio foi feito pelo prefeito Rubens Bomtempo durante a última reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim) - Divulgação

Anúncio foi feito pelo prefeito Rubens Bomtempo durante a última reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim)Divulgação

Publicado 16/01/2023 08:21

Petrópolis - A rede de proteção e atendimento à mulher vai ganhar um importante reforço em Petrópolis. Um projeto de lei para a criação da Secretaria Municipal das Mulheres, está sendo elaborado pela prefeitura e será encaminhado nos próximos dias para aprovação na Câmara Municipal. O anúncio foi feito pelo prefeito Rubens Bomtempo, durante a última reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim), na noite da última quinta-feira (12).

Com a nova estrutura, a intenção da prefeitura é otimizar, intensificar e criar políticas públicas em defesa das mulheres, principalmente nos temas relacionados a violência. Dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, apenas dez cidades contam com secretarias voltadas para as mulheres. Dos 295.917 habitantes contabilizados no último Censo do IBGE, realizado em 2010, um total de 154.901 eram mulheres. Em 2021, a população total estimada, em Petrópolis, era de 307.144 habitantes. A perspectiva é de a população feminina continue sendo majoritária.



“Esse passo que estamos dando agora é uma conquista das mulheres. Já temos equipamentos importantes no município, porém, chegou o momento de construir instrumentos para defender esse legado e acumular forças para garantir que todos os frutos sejam entregues a gerações futuras”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

“Começamos a trilhar esse caminho há mais de 20 anos com a criação do Comdim e o nascimento do CRAM, por exemplo. Só conseguimos chegar até aqui, porque tivemos a sociedade civil do lado, como as associações de moradores, que se dispõem a conversar e avançar na pauta em defesa das mulheres e contra qualquer tipo de violência. Com essa nova secretaria será possível estruturar e elaborar políticas públicas que são fundamentais para o fortalecimento dessa rede de proteção”, disse a secretária Chefe de Gabinete e presidente do Comdim, Luciane Bomtempo.

Emocionada, a vice-presidente do Comdim, Viviane Marques, destacou a importância da nova secretaria. “As portas para que as mulheres que vivem em situação de risco recebam um atendimento ainda mais digno estão sendo abertas com a criação dessa secretaria. Neste momento, não tenho dúvidas de que a luta por políticas públicas que, de fato, façam a diferença na vida de todas nós, está valendo a pena. Queremos fazer com que as mulheres da nossa cidade se sintam mais fortalecidas e, dessa forma, vislumbrem e galguem um futuro com menos preconceito e mais dignidade”.