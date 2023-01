Maioria das quase 8 mil viagens de ônibus programadas enfrenta problemas de estacionamento irregular em algum trecho do trajeto - Divulgação

Publicado 18/01/2023 11:35

Petrópolis - Os motoristas que, de forma irregular, estacionam em calçadas, ruas, áreas de manobra e até pontos de ônibus estão prejudicando o transporte público em Petrópolis. Diariamente, a maioria das quase oito mil viagens de ônibus programadas enfrenta problemas de estacionamento irregular em algum trecho do trajeto, o que pode resultar em atraso e até perda de viagem.

Somente no ano passado, a Cidade Real enviou 139 ofícios à CPTrans, denunciando o estacionamento irregular, principalmente, nas regiões do Centro, Bingen, Mosela, Duarte da Silveira, Pedras Brancas, Fazenda Inglesa e Quitandinha. Ainda segundo levantamento feito pela empresa, por, pelo menos, 90 vezes, a operação precisou ser interrompida, por conta do problema.

A Petro Ita enfrenta dificuldades na operação, principalmente, nos finais de semana, nas proximidades do Trono de Fátima. Além deste, o estacionamento irregular nas áreas de manobra também se destacam nas regiões do Gulf, Joaquim Gomensoro, Honduras e Dom João Braga.

“Os casos são recorrentes e contamos muito com a conscientização dos moradores de cada região, para que as infrações não continuem ocorrendo e a operação dos ônibus seja realizada de forma mais eficiente em cada localidade. Afinal, os principais prejudicados pelo transtorno são as pessoas que dependem dos ônibus”, disse Márcio Horto, gerente de operação da Petro Ita.

Já a Cidade das Hortênsias identificou, somente no ano passado, 18 pontos críticos, que prejudicam a operação de 24 linhas de ônibus. Entre as localidades mais prejudicadas com a irregularidade nas vias, estão as comunidades do Floresta, Samambaia, Bairro Esperança, Cascatinha, Carangola, Vila Manzini, Vicenzo Rivetti e Modesto Guimarães. No manobrador, os problemas são constantes nas regiões, como Aristides Ladeira, Humberto Rovigatti, Nova Cascatinha, Spartaco Banal e Vicenzo Rivetti.

A Cascatinha também identifica veículos particulares estacionados em curvas e nos pontos finais, principalmente, nos locais mais íngremes. Entre as comunidades que mais apresentam o problema, estão o Ventura, Veridiano Félix, Max Manoel Molter, Monte Florido, Boa Vista e Atílio Marotti.

A Turp Transporte enfrenta, com frequência, dificuldades nas proximidades da Praça de Corrêas, quando o ponto de ônibus, em frente ao supermercado, é ocupado rotineiramente por veículos particulares, prejudicando o embarque e desembarque de passageiros, principalmente, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Nas áreas de manobra, os pontos críticos ficam localizados na Rua Gabriel Cassador, em Vargem dos Marmelos e Estrada das Arcas, na Rua Cândida Neves Xavier. Em 2022, a empresa totalizou o envio de 44 ofícios à CPTrans.

“Entendemos que as pessoas possuem necessidades próprias, mas é importante pensar no coletivo. Os ônibus precisam ter preferência na mobilidade urbana, tendo em vista que muitas pessoas estão compartilhando de um mesmo serviço. É necessária a conscientização dos condutores particulares e, em sua ausência, esperamos medidas cabíveis das autoridades, para que os ônibus possam circular e cumprir as viagens programadas”, disse Carla Rivetti, superintendente do Setranspetro.

As empresas de ônibus estão divulgando diariamente, em tempo real, os locais em que são registrados os estacionamentos irregulares, através das redes sociais do Setranspetro, tanto no Facebook, como também no Instagram. Para ter informações, basta acessar o @setranspetro. As operadoras ainda contam com o auxílio da população para denúncias e do órgão fiscalizador, para que medidas sejam colocadas em prática, coibindo, advertindo e punindo a irregularidade.