Drogas apreendidas pela PM no QuitandinhaDivulgação

Publicado 21/01/2023 13:22

Petrópolis - Policiais Militares do Patrulhamento Tatico Móvel (PATAMO) do 26º BPM de Petrópolis detiveram, Na tarde desta sexta feira (20), um homem suspeito por tráfico de drogas no bairro Quitandinha. Os militares receberam informações de que um homem estaria comercializando drogas na rua Minas Gerais, e ao chegarem ao local conseguiram abordar o indivíduo. Após a abordagem, foi encontrado em sua posse material entorpecente.

Foram apreendidas com o suspeito 120 cápsulas de cocaína. A ocorrência foi apresentada na 106ª DP, em Itaipava, onde o homem foi atuado por tráfico de drogas, conforme prevê o Art.33 da Lei 11.343/06, permanecendo preso em flagrante.