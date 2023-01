O petropolitano Henrique Avancini, maior nome do ciclismo nacional, esteve com o prefeito Rubens Bomtempo e o secretário de Esportes Rafael Simão - Divulgação

Publicado 21/01/2023 12:53

Petrópolis - Petrópolis vai receber as provas de mountain bike Desafio dos Gigantes Internacional 2023. A competição, que tem apoio da Prefeitura de Petrópolis e organização do petropolitano Henrique Avancini, maior nome do ciclismo nacional, e a Avelar Sports, acontece no Villa Itaipava Resort & Conventions, em Itaipava, nos dias 10, 11 e 12 de março.

“É uma honra que um evento desse porte seja realizado aqui na nossa cidade, valorizando o esporte e os nossos atletas. Agradecemos a parceria e confiança do Henrique Avancini e que juntos possamos fazer mais pelo esporte acreditando sempre no desenvolvimento sustentável da nossa cidade”, ressaltou o prefeito Rubens Bomtempo, que esteve na quinta-feira (19) ao lado do secretário de Esportes, Rafael Simão visitando o local do evento.

"A nossa intenção é que esse evento entre para o calendário da cidade. Acontecendo todos os anos, atraindo atletas de ponta e colocando o nome de Petrópolis no cenário mundial", ressaltou o secretário de Esportes, Rafael Simão.

Serão três provas válidas pelo ranking mundial, além de uma maratona amadora de 40 e 20 km. O Desafio de Gigantes Internacional distribui 105 pontos, que podem ser fundamentais para a classificação da modalidade para os Jogos de Paris 2024.

Os atletas terão duas provas de XCO - Cross Country Olímpico sendo uma Classe 2 e outra Classe 1, e mais um XCC - Short Track da Classe 3. O Desafio de Gigantes também ajudará os países na obtenção de vagas para o Sul-Americano de MTB, que será realizado no fim do ano.

São esperados atletas de mais de 10 países e 1200 participantes. A expectativa é realizar a maior corrida de Mountain Bike da história do estado do Rio de Janeiro. ''O local é aconchegante com estrutura de primeiro mundo para receber os melhores atletas do Brasil e do mundo. O evento ganha importância por ser válido como pontuação para a busca das vagas olímpicas'', disse Felipe Avelar. ''Para 2023 o evento vem com um novo formato voltado para atrair grandes nomes do MTB mundial seguindo sua linha de provas ao vivo narradas em três idiomas''.

O Desafio de Gigantes tem o objetivo de fazer do Brasil o país referência para os grandes times do mundo fazerem sua base e pré-temporada. No Villa Itaipava Resort & Conventions, Henrique Avancini está construindo uma pista que será aberta ao público em geral.

Os regulamentos de cada etapa já estão disponíveis no site oficial do evento http://gigantesmtb.com.br/ , bem como o link para as inscrições.